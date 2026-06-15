İsrail'in Siyonist bakanı Ben-Gvir'den ABD'ye tepki: Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump'ın İran'la anlaşması hakkında yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı mutabakat bizi bağlamaz, ABD'nin sömürgesi değiliz” ifadelerini kullandı.
İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sanal medya hesabından ABD ile İran arasında varılan anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu. Itamar Ben-Gvir, “ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, ABD'nin bir sömürgesi değil” ifadesini kullandı.
İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi gerektiğini iddia eden Ben-Gvir, “Güvenliğimizi güvence altına almayan bu anlaşmaya ortak değiliz ve bu anlaşma bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Hizbullah'ın tamamen dağıtılmasından daha az hiçbir şeye razı olmamalıyız. Kesinlikle İsrail'e yönelen ateş karşısında bir an bile sessiz kalmamalıyız” açıklamasında bulundu.
Ben-Gvir paylaşımında, Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan her bir insansız hava aracı (İHA) veya füzenin, ‘Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir İsrail saldırısıyla sonuçlanacağını’ da ileri sürdü.