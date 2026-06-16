BM'den İsrail'in Lübnan ihlallerine i̇lişkin açıklama: 'Sıfırı görmek i̇stiyoruz'

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD-İran mutabakatının ardından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırı ve ihlallerinde düşüş yaşandığını belirtti. İhlal sayılarının halen devam ettiğini vurgulayan Dujarric, "Görmek istediğimiz şey bu rakamların sıfır olması" dedi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında Lübnan’daki durum hakkında bilgi verdi.
BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevlilerinin ülkenin güneyindeki şiddet ve saldırı olaylarını gözlemlemeye devam ettiğini aktaran Dujarric, ABD ile İran arasındaki mutabakattan sonra İsrail’in Lübnan'a yönelik ihlallerinin azaldığını, ancak devam ettiğini söyledi.
Yerel saatle bugün gece yarısından 16.00'ya kadar ise İsrail’in 22 hava sahası ihlali gerçekleştirdiğinin gözlemlendiğini aktaran Dujarric, aynı saatler içinde 103’ü İsrail güçlerine ait 106 ateş açma olayının kaydedildiği bilgisini paylaştı.
"Sıfırı görmek istiyoruz"
Dujarric, bir gazetecinin, İsrail’in anlaşmaları ihlal edip etmediğini sorması üzerine, "Bence rakamlar kendilerini açıklıyor ve umarız ki ileriye dönük bu rakamlar sıfır olur, görmek istediğimiz şey bu. Zaten sayılarda büyük bir azalma görüyoruz." şeklinde yanıt verdi.
Dujarric, ayrıca çatışma bölgesindeki yerleşim yerlerinde patlamamış mühimmatların varlığının da herkes için çok ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti.