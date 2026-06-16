BM'den İsrail'in Lübnan ihlallerine i̇lişkin açıklama: 'Sıfırı görmek i̇stiyoruz'

"BM Lübnan Geçici Barış Gücü, dün İsrail ordusu tarafından Lübnan hava sahasının 38 kez ihlal edildiğini kaydetti. Bu sayı önceki gün için bildirilen 83 ihlalden daha az. Ateş açma sayısı da belirgin şekilde azaldı. Pazar günkü 705 ateş açmaya karşın dün tüm gün boyunca, 169'u İsrail ordusuna ait 174 ateş açma tespit edildi."