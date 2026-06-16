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BM'den İsrail'in Lübnan ihlallerine i̇lişkin açıklama: 'Sıfırı görmek i̇stiyoruz'

BM'den İsrail'in Lübnan ihlallerine i̇lişkin açıklama: 'Sıfırı görmek i̇stiyoruz'

20:5516/06/2026, Salı
AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD-İran mutabakatının ardından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırı ve ihlallerinde düşüş yaşandığını belirtti. İhlal sayılarının halen devam ettiğini vurgulayan Dujarric, "Görmek istediğimiz şey bu rakamların sıfır olması" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD ve İran arasında 14 Haziran'da varılan mutabakatın ardından İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlal ve saldırılarında azalma olmasına rağmen devam ettiğini ve bu konuda gözlemlenen sayılarda
"sıfırı görmek"
istediklerini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında Lübnan’daki durum hakkında bilgi verdi.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevlilerinin ülkenin güneyindeki şiddet ve saldırı olaylarını gözlemlemeye devam ettiğini aktaran Dujarric, ABD ile İran arasındaki mutabakattan sonra İsrail’in Lübnan'a yönelik ihlallerinin azaldığını, ancak devam ettiğini söyledi.

Dujarric,
"BM Lübnan Geçici Barış Gücü, dün İsrail ordusu tarafından Lübnan hava sahasının 38 kez ihlal edildiğini kaydetti. Bu sayı önceki gün için bildirilen 83 ihlalden daha az. Ateş açma sayısı da belirgin şekilde azaldı. Pazar günkü 705 ateş açmaya karşın dün tüm gün boyunca, 169'u İsrail ordusuna ait 174 ateş açma tespit edildi."
dedi.

Yerel saatle bugün gece yarısından 16.00'ya kadar ise İsrail’in 22 hava sahası ihlali gerçekleştirdiğinin gözlemlendiğini aktaran Dujarric, aynı saatler içinde 103’ü İsrail güçlerine ait 106 ateş açma olayının kaydedildiği bilgisini paylaştı.

"Sıfırı görmek istiyoruz"

Dujarric, bir gazetecinin, İsrail’in anlaşmaları ihlal edip etmediğini sorması üzerine, "Bence rakamlar kendilerini açıklıyor ve umarız ki ileriye dönük bu rakamlar sıfır olur, görmek istediğimiz şey bu. Zaten sayılarda büyük bir azalma görüyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş ailelerin İran ile ABD arasında varılan mutabakattan sonra
"temkinli bir şekilde"
geldikleri yerlere geri dönmeye başladığını bildiren Dujarric,
"Ancak bu dönüşler evleri ve mülkleri kontrol etmek için geçici dönüşler mi yoksa daha kalıcı dönüşler mi, bu belirsizliğini koruyor."
ifadesini kullandı.

Dujarric, ayrıca çatışma bölgesindeki yerleşim yerlerinde patlamamış mühimmatların varlığının da herkes için çok ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti.



#Birleşmiş Milletler (BM)
#BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric
#BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL)
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