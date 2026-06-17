Ancak uzmanlar büyük bir uyarıda da bulunuyor: Bu durumun mahkemede ispatlanması oldukça zor. Basit tanık beyanları ya da standart çıraklık sözleşmeleri bu ispat için yeterli görülmüyor; çok daha somut ve detaylı deliller aranıyor. Bu nedenle karar her ne kadar heyecan yaratsa da, tüm staj ve çıraklık mağdurlarını kapsayacak genel bir çözüm olmaktan uzak görünüyor. Kesin ve kitlesel bir çözüm için gözler hala hükümetin ve Meclis'in atacağı adımlarda.