Ankara NATO Zirvesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ankara NATO Zirvesi kaç gün sürecek?

Ankara, temmuz ayında dünya diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek zirve öncesinde hazırlıklar hız kazanırken, organizasyonun tarihleri ve süresine ilişkin detaylar da merak edilmeye başlandı. Başkentte alınacak güvenlik tedbirleri ve zirvenin gündem maddeleri şimdiden yakından takip ediliyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi için geri sayım başladı. Uluslararası güvenlik politikalarının şekillendirileceği toplantıda, liderler küresel krizlerden savunma yatırımlarına kadar birçok kritik konuyu ele alacak. Zirvenin yaklaşmasıyla birlikte Ankara'da hazırlık çalışmaları da yoğunlaştı.
NATO ZİRVESİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 Ankara zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesidir. NATO'nun devlet ve hükûmet başkanlarının güvenlik konuları hakkında resmî kararlar alacağı 36. NATO zirvesi olacak. Türkiye, 2004 yılında İstanbul'da yapılan zirvenin ardından ikinci kez NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış olacak.
ANKARA'DA GÜVENLİK HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI
Zirve öncesinde başkent Ankara'da kapsamlı güvenlik önlemleri devreye alınırken, liderlerin konvoy güzergâhları, toplantı alanları ve konaklama noktalarında yoğun hazırlık yürütülüyor. Emniyet birimleri tarafından kara ve hava güvenliği için özel planlamalar yapılırken, kritik bölgelerde geniş çaplı tedbirler uygulanacak.
Zirve süresince bazı yolların trafiğe kapatılması beklenirken, güvenlik gerekçesiyle belirli alanlarda toplantı, yürüyüş, gösteri ve protesto gibi etkinliklere izin verilmeyeceği bildirildi.
KİMLİK BİLDİRİMİ UYARISI YAPILDI
Güvenlik çalışmaları kapsamında liderlerin kalacağı otellerin çevresindeki işletmeler, konaklama alanları, dernekler ve yurtlar da incelemeye alındı. Emniyet birimleri tarafından ilgili işletmelere gönderilen yazılarda çalışanların ve yöneticilerin kimlik bilgilerinin polis merkezlerine eksiksiz şekilde bildirilmesi istendi. Eksik ya da yapılmayan bildirimlerde ise yasal işlem uygulanacağı belirtildi.