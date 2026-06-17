Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Takımlar, ülkelerini en iyi şekilde temsil edebilmek için sahada canla başla mücadele ederken futbolseverler de turnuvayı yakından takip ediyor. Dünya Kupası maç özetleri, güncel maç sonuçları, atılan goller ve karşılaşmaların öne çıkan anları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Avusturya ve Ürdün karşı karşıya geldi. Mücadele, Avusturya'nın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. İşte Dünya kupası maç özetleri, canlı skor ve puan durumu.

1 /14 Avusturya Ürdün Dünya Kupası maç özeti 2026 Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün ile karşı karşıya geldi. ABD'de Kaliforniya'da oynanan maçı Avusturya, 3-1'lik skorla kazandı. Avusturya, 20. dakikada Romano Schmid'in attığı golle Ürdün karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ürdün, Ali Iyad Olwan'ın 50. dakikada attığı golle Avusturya karşısında 1-1'i buldu. Avusturya, 76. dakikada Al-Arab'ın kendi kalesine attığı golle Ürdün karşısında 2-1 öne geçti. Avusturya, Marko Arnautovic'in 90+12'deki penaltı golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Avusturya, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Ürdün, ilk maçında puan alamadı.



2 /14 Arjantin Cezayir Dünya Kupası maç özeti 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Arjantinliler 5. dakikada Messi'nin attığı golle sevinirken, Cezayirliler 9. dakikada Chaibi'nin filelere giden topuyla sevindi ancak iki gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Arjantin'in topun kontrolünü alıp rakip yarı alana yerleşerek oynadığı maçta kilidi açan isim Lionel Messi oldu. Süper yıldız, ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son bölümlerinde Cezayir, Arjantin ceza sahası etrafında kendini daha çok gösterse de Güney Amerika temsilcisi soyunma odasına 1-0 önde gitti.



3 /14 İkinci yarıya daha cesur başlayan Cezayir, hücumda daha çok kendisini gösterse de 60. dakikada Messi yakaladığı fırsatı gole çevirerek Arjantin'i 2-0 öne geçirdi. Arjantin'in kaptanı, 76. dakikada bir kez daha ülkesini sevince boğarak takımının üçüncü golünü kaydetti. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin, Cezayir'i 3-0 yenerek 2026'ya galibiyetle başladı.

4 /14 İran-Yeni Zelanda maç özeti 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabakayı 70 bin 108 kişi takip etti. Karşılaşmaya İran etkili başlasa da Yeni Zelanda ilk pozisyonda golü buldu. 7. dakikada Singh'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wood, kale sahası önüne hareketlenen Just'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. İran 22. dakikada gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta orta sahada kaptığı topla ilerleyen Taremi, ceza yayı üzerine gelip sert vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

5 /14 32. dakikada İran beraberliği yakaladı. Yousefi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moghanlou'nun dönerek vuruşunda savunmaya çarpan top Rezaeian'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya iki takım da dengeli başladı. Yeni Zelanda, rakip kalede etkili olduğu 54. dakikada golü buldu. Orta alanda topla buluşan Just, Wood ile verkaç yaparak sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 64. dakikada İran bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Rezaeian, ceza sahası içine hareketlenen Mohebi'ye ortaladı. Savunmanın arasından yükselen bu futbolcunun kafa vuruşunda top, yan direğe de çarpıp ağları havalandırdı: 2-2.

6 /14 Fransa, Senegal maç özeti Dünya Kupası finaline de ev sahipliği yapacak ABD'deki New York New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, Senegal ile karşı karşıya geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti.

7 /14 Irak-Norveç maç sonucu 2026 Dünya Kupası I Grubu maçında Norveç, Irak'ı kolay bir şekilde geçti. Erling Haaland'ın yıldızlaştığı maç 4-1 Norveç'in üstünlüğü ile tamamlandı. Norveç'in golleri Dakika 29 ve 43'te Haaland'tan, 76'da, Leo Ostigard'tan 90+6'da ise Kristian Thorstvedt'tan geldi. Irak'ın tek golü ise dakika 39'da Aymen Hussein'den geldi.

8 /14 2026 Dünya Kupası'nda yarın kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, B, K ve L Grubu'nda oynanacak 4 maçla sürecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu'nda Başakşehir'den Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullaev'in formasını giydiği Özbekistan ile Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in yer aldığı Kolombiya, Mexico City Stadı'nda TSİ 05.00'de karşılaşacak.

9 /14 Turnuvada 18 Haziran Perşembe oynanacak maçların programı şöyle: L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00 K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00 A Grubu: Çekya - Güney Afrika, Atlanta Stadı, TSİ 19.00 B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00



10 /14 2026 FIFA Dünya Kupası Puan Durumu

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