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İran'a saldırı İsrail Güvenlik Kabinesi'nde tartışmaya yol açtı: Netanyahu Zamir'i azarladı

İran'a saldırı İsrail Güvenlik Kabinesi'nde tartışmaya yol açtı: Netanyahu Zamir'i azarladı

22:5216/06/2026, Salı
AA
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran'ın mutabakata varmasının ardından bugün güvenlik kabinesini konuyu görüşmek üzere topladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran'ın mutabakata varmasının ardından bugün güvenlik kabinesini konuyu görüşmek üzere topladı

ABD ile İran'ın mutabakata varmasının ardından İsrail Güvenlik Kabinesi'nde, Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Omer Tischler'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle İran'a planlanan hava saldırısının iptal edilmesini doğrulaması tartışmaya yol açtı. Kabine toplantısında Netanyahu'nun Zamir'i herkesin önünde azarladığı iddia edilerek, "Bu durum bizi Trump'ın önünde utandırdı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bugün düzenlenen güvenlik kabinesi toplantısında, 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırının ABD'nin talebiyle iptal edildiği bilgisinin sızdırılması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i azarladığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD ile İran'ın mutabakata varmasının ardından bugün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde, İran ve Lübnan konuları ele alındı.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Omer Tischler'in, Netanyahu'nun 8 Haziran'da İran'a planlanan hava saldırısını ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle dakikalar önce iptal ettiğini doğrulaması nedeniyle toplantıda tartışma yaşandı.

Netanyahu, Zamir'i herkesin önünde azarladı ve Tischler'in mesajının bir hata olduğunu ileri sürerek
"İsrail’in birliğine zarar verdi ve bu durum bizi Trump'ın önünde utandırdı."
ifadelerini kullandı.

Haberde, güvenlik kabinesinde konuşulanların detayına ilişkin bilgi paylaşılmadı.


İsrail-İran çatışması

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan aynı gün akşam saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok şehirde sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

8 Haziran öğle saatlerinde karşılıklı saldırıların durdurulduğu bildirilmişti.

İsrail Ordu Radyosu, İsrail ordusunun İran'a yönelik büyük bir saldırı planladığını ancak Trump'ın talebiyle bu saldırının durdurulduğunu kaydetmiş, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tischler haberi bugün doğrulamıştı.



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