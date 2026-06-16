Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Ezher Şeyhi Tayyib'den Kudüs çağrısı: 'Mescid-i Aksa İslam ümmetinin merkez davasıdır'

Ezher Şeyhi Tayyib'den Kudüs çağrısı: 'Mescid-i Aksa İslam ümmetinin merkez davasıdır'

22:1016/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib
El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib

El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Filistin Başkadısı Şeyh Mahmud el-Hebbaş ile Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede Filistin halkının direncinin güçlendirilmesi için çabaların birleştirilmesi çağrısında bulunan Tayyib, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletine desteklerini yineledi.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'nın İslam ümmeti için merkezi bir dava olduğunu belirterek, Kudüs'ün savunulması ve Filistin halkının direncinin güçlendirilmesi için çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Tayyib, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşlerinden Sorumlu Danışmanı ve Başkadı Şeyh Mahmud el-Hebbaş ile Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ezher merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin topraklarındaki son gelişmeler ve İsrail'in Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalar ele alındı.

Ezher Şeyhi Tayyib, görüşme sırasında, Kudüs ve kutsal mekanların korunması ve Filistin halkının mevcut zorluklar karşısındaki direncinin güçlendirilmesi için mevcut imkanların seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.


"İslam ümmeti için merkezi bir dava"

Tayyib, Mısır'ın Filistin halkının meşru haklarına verdiği desteğin sürdüğünü vurgulayarak, bu hakların başında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının geldiğini ifade etti.

Ezher Şeyhi Tayyib, Mescid-i Aksa'nın, İslam ümmeti için merkezi bir dava olduğunu kaydetti.

Filistin Kadılar Kadısı ve Devlet Başkanı Danışmanı Hebbaş ise Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın artan İsrail ihlalleri ve saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, Kudüs'ün ve İslami ile Hristiyan kutsal mekanlarının korunmasının Filistin yönetiminin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Hebbaş, İsrail'in Filistinlileri yerlerinden etmeyi ve işgal altındaki Kudüs'te yeni fiili durumlar oluşturmayı hedefleyen politikalarını sürdürdüğünü ifade ederek, İsrail makamları ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların Mescid-i Aksa'da zaman ve mekan bakımından bölünme oluşturmayı amaçlayan planlar üzerinde çalıştığını söyledi.

"Mevcut tarihi ve hukuki statünün ihlali"

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının ve burada dini ritüeller gerçekleştirme girişimlerinin arttığını ifade eden Hebbaş, bunun mevcut tarihi ve hukuki statünün ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki askeri operasyonlarının sürdüğüne de işaret eden Hebbaş, Arap ve İslam ülkeleri ile dini kurumlara Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve Filistinlilerin, özellikle de Kudüslülerin desteklenmesi için çabalarını artırmaları çağrısında bulundu.

Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'ün, özellikle de Mescid-i Aksa'nın kimliğini değiştirmeye ve şehrin Arap ve İslam karakterini zayıflatmaya yönelik uygulamalarını yoğunlaştırdığını belirtiyor.



#Ezher Şeyhi
#Mescid-i Aksa
#Müslüman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e-Okul ne zaman kapanacak 2026, karne öncesi not girişi sona erecek mi? MEB e-Okul VBS giriş ekranı