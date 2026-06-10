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Mescid-i Aksa'da 'güvenlik' bahanesiyle tahliye: Musa Kubbesi hedefte

Mescid-i Aksa'da 'güvenlik' bahanesiyle tahliye: Musa Kubbesi hedefte

00:2110/06/2026, Çarşamba
AA
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İsrail'in Mescid-i Aksa bünyesindeki Musa Kubbesi'ni hedef aldığı bildirildi
İsrail'in Mescid-i Aksa bünyesindeki Musa Kubbesi'ni hedef aldığı bildirildi

İsrail polisinin Mescid-i Aksa içindeki tarihi yapıları boşaltma uygulamalarına bir yenisi eklendi. Uluslararası Kudüs Vakfı ve Hamas'tan yapılan açıklamalarda, Musa namazgâhındaki tahliye kararının bölgedeki gerilimi tırmandıracağı ifade edildi.

Uluslararası Kudüs Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin güvenlik bahanesiyle son ay ve haftalarda Mescid-i Aksa içindeki bazı yapıları boşalttığı kaydedildi.

Açıklamada, son uygulamanın Mescid-i Aksa'da yer alan Musa namazgâhının ortasında bulunan Musa Kubbesi'ni hedef aldığı belirtildi.

Öte yandan, Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alan ihlallerinin sonuçları konusunda uyarıda bulunularak, Filistinliler, Araplar ve Müslümanlara İsrail’in planlarına karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

"Ciddi bir ihlal ve son derece tehlikeli bir adım"

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki Musa Kubbesi'nin de dahil olduğu temel yapıları hedef alan ihlallerinin Filistinlilerin öfkesini genişleteceğine dikkat çekildi.

Açıklamada,
"Ciddi bir ihlal ve son derece tehlikeli bir adım"
olarak nitelendirilen gelişme üzerine Mescid-i Aksa’nın yapılarını asılsız güvenlik gerekçeleriyle boşaltmaya yönelik ihaller konusunda uyarıda bulunuldu.


#Mescid-i Aksa
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