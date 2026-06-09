İsrail'in gerginlik gerekçesiyle kapattığı Gazze'deki sınır kapısı tekrar açıldı

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının ardından

"bir dizi gerekli güvenlik tedbirinin devreye alındığını"