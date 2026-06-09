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İsrail'in gerginlik gerekçesiyle kapattığı Gazze'deki sınır kapısı tekrar açıldı

İsrail'in gerginlik gerekçesiyle kapattığı Gazze'deki sınır kapısı tekrar açıldı

21:189/06/2026, Salı
AA
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Birleşmiş Milletler, İsrail'in dün kapattığı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığını bildirdi
Birleşmiş Milletler, İsrail'in dün kapattığı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığını bildirdi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, İran ile başlayan karşılıklı operasyonların ardından kapatılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu. Haq, bürokratik engellere ve fon yetersizliğine rağmen yardım ortaklarıyla Gazze'deki savunmasız insanlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine yönelik saldırılara İran’ın karşılık vermesiyle başlayan gerginliği neden göstererek kapattığı Gazze’ye insani yardımlar için geçiş noktası Kerem Ebu Salim’i bugün tekrar açtığını aktardı. Haq, bu sınır kapısının şu an Gazze'ye onaylı kargoların girişine izin verilen tek geçiş noktası olduğuna dikkati çekti.

"On binlerce aile barınaklarda yaşıyor"

Haq, BM ve insani yardım ortaklarının, bürokratik engellere ve fon yetersizliklerine rağmen Gazze’deki savunmasız insanlara ulaşmaya çalıştığını vurgulayarak,
“Tüm çabalara rağmen ihtiyaçlar hala çok büyük. On binlerce aile aşırı kalabalık barınaklarda yaşıyor, diğerleri ise açık havada veya hasarlı binalarda uyumaya devam ediyor.”
dedi.

İsrail’in insani yardım geçişlerini engellemesi nedeniyle Gazze’de ailelerin gıdaya erişiminin giderek zorlaştığına işaret eden Haq, yardım kuruluşları martta günde 1,5 milyon öğün yemek sağlarken, bunun mayıs sonunda 678 bin öğüne düştüğünün altını çizdi.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının ardından
"bir dizi gerekli güvenlik tedbirinin devreye alındığını"
açıklamış, Gazze Şeridi'ne açılan Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere tüm geçiş noktalarının ikinci bir emre kadar kapalı olacağını duyurmuştu.


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