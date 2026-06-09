İsrail'in gerginlik gerekçesiyle kapattığı Gazze'deki sınır kapısı tekrar açıldı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, İran ile başlayan karşılıklı operasyonların ardından kapatılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu. Haq, bürokratik engellere ve fon yetersizliğine rağmen yardım ortaklarıyla Gazze'deki savunmasız insanlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine yönelik saldırılara İran’ın karşılık vermesiyle başlayan gerginliği neden göstererek kapattığı Gazze’ye insani yardımlar için geçiş noktası Kerem Ebu Salim’i bugün tekrar açtığını aktardı. Haq, bu sınır kapısının şu an Gazze'ye onaylı kargoların girişine izin verilen tek geçiş noktası olduğuna dikkati çekti.
"On binlerce aile barınaklarda yaşıyor"
İsrail’in insani yardım geçişlerini engellemesi nedeniyle Gazze’de ailelerin gıdaya erişiminin giderek zorlaştığına işaret eden Haq, yardım kuruluşları martta günde 1,5 milyon öğün yemek sağlarken, bunun mayıs sonunda 678 bin öğüne düştüğünün altını çizdi.