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İran'la anlaşmanın içeriğini görmek isteyen İsrail'e ABD'den ret

İran'la anlaşmanın içeriğini görmek isteyen İsrail'e ABD'den ret

22:0116/06/2026, Salı
IHA
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ABD’nin, İsrail’in İran anlaşmasının metnini görme talebini reddettiği iddia edildi.
ABD’nin, İsrail’in İran anlaşmasının metnini görme talebini reddettiği iddia edildi.

İsrail’in, ABD’den İran ile varılan anlaşmanın metnini görmek istediği ancak bu talebin Washington tarafından reddedildiği iddia edildi. İsrailli bir kaynağa dayandırılan bilgilere göre, gerekçe olarak anlaşma içeriğinin resmi açıklama öncesi sızdırılabileceği endişesi gösterildi.

İsrailli bir kaynak, İsrail’in ABD’den İran anlaşmasının metnini görmek istediğini ancak talebinin reddedildiğini öne sürdü.

İsrail'in talebi reddedildi

ABD’nin İsrail’in İran anlaşmasının metnini görme isteğini reddettiği iddia edildi. Adı açıklanmayan İsrailli bir kaynak, ABD merkezli CNN haber kanalına yaptığı açıklamada, İsrail’in ABD’den İran anlaşmasının metnini görmek istediğini ancak talebinin reddedildiğini öne sürdü.

"Netanyahu'nun anlaşmanın içeriğini sızdıracağından korktu"

Kaynak, talebin reddedilmesinin nedenlerinden birinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun anlaşmanın resmi olarak açıklanmasından önce içeriğini sızdıracağından korkması olduğunu açıkladı.



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