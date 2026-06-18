Bakan Gürlek: "Silifke’deki olayda 3 şüpheli tutuklandı"

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Gürlek, Silifke’de meydana gelen olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti. Vatandaşların ve Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Gürlek, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden kişiler ile hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların adli makamların yakın takibinde olduğunu kaydetti. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: