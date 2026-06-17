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Sözcü Gazetesi'nin 'İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği' haberine Bakanlıktan yalanlama geldi

Sözcü Gazetesi'nin 'İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği' haberine Bakanlıktan yalanlama geldi

13:0717/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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İzmit Körfezi
İzmit Körfezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi’nin İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine ilişkin haberi yalanladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, haberdeki iddiaların aksine İzmit Körfezi’nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birinin bilimsel yöntemlerle hayata geçirildiği vurgulandı. Körfez’den alınan dip çamurunun, yapılan analizlerle "Tehlikesiz Atık" olarak nitelendirildiği belirtilerek, haberde iddia edildiği gibi bu çamurun dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alanda depolandığı anlatıldı.

Bu alanın da dip çamuru çalışmalarının tamamlanmasının ardından rehabilite edilip, ağaçlandırılarak ormana dönüştürüleceğinin altı çizildi.

“DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİNİN HER AŞAMASI BİLİMSEL TEMELE DAYANMAKTA”

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan “İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine” ilişkin iddialar tamamen yalandır. İzmit Körfezi’nde dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmakta; TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli üniversitelerinin koordinasyonunda gerçekleşmektedir. Haberdeki asılsız iddiaların aksine Körfez’den alınan dip çamuru yapılan analizlerle "Tehlikesiz Atık" olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamurları iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfının yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip, ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'





#sözcü gazetesi
#i̇zmit körfezi
#dip çamuru temizliği
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