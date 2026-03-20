Akın Gürlek’in açıklaması sonrası CHP'de panik: Özgür Özel 4 vekili Böcek’e gönderdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel'in asrın yolsuzluk davası ve Muhittin Böcek’ten adaylığı karşılığında para aldığı iddiasını perdelemeye çalıştığı için kendisini 'tapu' algılarıyla hedef aldığını açıklamıştı. Gürlek'in 'Manisa’da benzinlik buluşması' çıkışı sonrası CHP yönetiminde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Özel’in Böcek’i ziyaret için 4 milletvekilini görevlendirdiği ortaya çıktı. Böcek, cezaevinden Sözcü Gazetesine ulaşan mesajında, 'bizzat Genel Başkan'ın ricası ile o tarihte Manisa’da olduğunu' beyan etti. Özel'in Böcek'e atıfla yaptığı 'Manisa'ya gitmediği' yönündeki savunma da bu açıklama ve X paylaşımlarıyla boşa düşmüş oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığı ile ilgili iddiaları asılsız çıktı. Akın Gürlek’e ait tapu sorgulamalarının Afyonkarahisar, Antalya ve Çorum’dan yapıldı. Tespit edilen tarihler, sorgulamaların Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduktan sonra başladığını ortaya koydu.
"Böcek'ten para alıp aday yaptı"
Özgür Özel: 'Böcek, o tarihte Manisa'ya gitmedim' dedi
Özel'i yalanlayan paylaşım
Bu açıklamayı bizzat Böcek’in kendi sosyal medya paylaşımı çürüttü.
Böcek’in 15 Ocak 2024 tarihli paylaşımında, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek’i Manisa’da ziyaret ettiği ve bunu fotoğraflı şekilde kamuoyuna duyurduğu açıkça görüldü.
Bu paylaşım, Böcek’in söz konusu dönemde Manisa’da bulunduğunu net biçimde ortaya koydu.
Böcek, Sözcü'ye konuştu: Özel'in algıları boşa düştü
Bakan Gürlek’in açıklamaları sonrası CHP yönetimi harekete geçti. İddiaya göre; Özel, Böcek ile görüşmek üzere CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem’i devreye soktu.
Yazıda yer alan bilgilere göre, milletvekillerinin Böcek’e “itirafçı olacağı” yönündeki iddiaları sorduğu ve görüşmenin bu çerçevede gerçekleştiği ifade edildi.
Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında, Böcek'in iddialara ilişkin açıklamalarına yer verdi.