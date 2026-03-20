Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Akın Gürlek’in açıklaması sonrası CHP'de panik: Özgür Özel 4 vekili Böcek’e gönderdi

18:3520/03/2026
Sonraki haber
Özel'in, 'Muhittin Böcek, Manisa'ya gitmedi' iddiası, X paylaşımı ve Sözcü'deki köşe yazıyla yalanlanmış oldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel'in asrın yolsuzluk davası ve Muhittin Böcek’ten adaylığı karşılığında para aldığı iddiasını perdelemeye çalıştığı için kendisini 'tapu' algılarıyla hedef aldığını açıklamıştı. Gürlek'in 'Manisa’da benzinlik buluşması' çıkışı sonrası CHP yönetiminde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Özel’in Böcek’i ziyaret için 4 milletvekilini görevlendirdiği ortaya çıktı. Böcek, cezaevinden Sözcü Gazetesine ulaşan mesajında, 'bizzat Genel Başkan'ın ricası ile o tarihte Manisa’da olduğunu' beyan etti. Özel'in Böcek'e atıfla yaptığı 'Manisa'ya gitmediği' yönündeki savunma da bu açıklama ve X paylaşımlarıyla boşa düşmüş oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığı ile ilgili iddiaları asılsız çıktı. Akın Gürlek’e ait tapu sorgulamalarının Afyonkarahisar, Antalya ve Çorum’dan yapıldı. Tespit edilen tarihler, sorgulamaların Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduktan sonra başladığını ortaya koydu.

“Ortada bir ID numarası olduğu söyleniyor ama o belgelerde benim adım yok. Bunların tamamı sahte. Amaç kamuoyunda algı oluşturmak”
diyen Gürlek, Özgür Özel'in asrın yolsuzluk davası ve Muhittin Böcek’ten adaylığı karşılığında para aldığı iddiasını perdelemeye çalıştığını söyledi.

"Böcek'ten para alıp aday yaptı"

Gürlek,
“Muhittin Böcek, 15 Ocak 2024'te Manisa'da benzinliğe uğruyor. Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var, ortaya konuldu, dosyada da var. Özel'in sunduğu tapu belgelerinin hepsi gerçek dışı ve sahte.”
diye konuştu.

Özgür Özel: 'Böcek, o tarihte Manisa'ya gitmedim' dedi

Yaşananların ardından Özel, dün (19 Mart) CHP yandaşı Hilmi Hacaloğlu'na konuşarak Muhittin
Böcek'in "O tarihlerde Manisa'ya hiç gitmedim" dediğini iddia etti.
Özel'in, Hacaloğlu'na yaptığı açıklamanın yayınından.

Özel'i yalanlayan paylaşım

Bu açıklamayı bizzat Böcek’in kendi sosyal medya paylaşımı çürüttü.

Böcek’in 15 Ocak 2024 tarihli paylaşımında, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek’i Manisa’da ziyaret ettiği ve bunu fotoğraflı şekilde kamuoyuna duyurduğu açıkça görüldü.

Bu paylaşım, Böcek’in söz konusu dönemde Manisa’da bulunduğunu net biçimde ortaya koydu.

Böcek, Sözcü'ye konuştu: Özel'in algıları boşa düştü

Bakan Gürlek’in açıklamaları sonrası CHP yönetimi harekete geçti. İddiaya göre; Özel, Böcek ile görüşmek üzere CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem’i devreye soktu.

Yazıda yer alan bilgilere göre, milletvekillerinin Böcek’e “itirafçı olacağı” yönündeki iddiaları sorduğu ve görüşmenin bu çerçevede gerçekleştiği ifade edildi.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında, Böcek'in iddialara ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Milletvekillerinin aktardığına göre; Böcek’in,
“Genel başkanın ricası üzerine…”
diyerek Manisa ziyaretine ilişkin dikkat çekici bir ifade kullandığı kayıtlara geçti.
Tüm bu gelişmeler, Özel’in kamuoyuna yansıttığı savunma ile ortaya çıkan somut veriler arasındaki çelişkiyi gündeme taşıdı.
#Özgür Özel
#Akın Gürlek
#Muhittin Böcek
#CHP
#Manisa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
