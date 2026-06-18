Bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak? 18 Haziran Perşembe maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. K Grubu’nda Kolombiya, Özbekistan’ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Gana ile Panama karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 90+5'te bulduğu golle Gana 1-0 kazandı. 18 Haziran Perşembe günü ise Çekya ile Güney Afrika kozlarını paylaşacak. Günün bir diğer kritik karşılaşmasında İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. İşte Dünya Kupası’nda 18 Haziran Perşembe gününün maç programı.
2026 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla sürerken, K Grubu'nda oynanan mücadelede Kolombiya, turnuvanın yeni ekiplerinden Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle iddialı bir başlangıç yaptı. Futbolseverlerin gözü şimdi günün diğer kritik karşılaşmalarına çevrilmiş durumda. A Grubu'nda ilk maçlarını kaybeden Çekya ile Güney Afrika, gruptan çıkma umutlarını korumak adına Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bir diğer önemli ve kritik randevuda ise B Grubu'nda İsviçre ile Bosna Hersek takımları kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki dengeleri sarsacak bu heyecan dolu 18 Haziran Perşembe Dünya Kupası maç programı, gruplardaki kaderi belirleyecek kritik puan mücadelelerine sahne olacak.
Bugün kimin maçı var?
02:00 Gana 1-0 Panama FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
05:00 Özbekistan 1-3 Kolombiya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
19:00 Çekya - Güney Afrika FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
22:00 İsviçre - Bosna Hersek FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
Yarın kimin maçı var?
01:00 Kanada - Katar FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
04:00 Meksika - Güney Kore FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
22:00 ABD - Avustralya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1