Bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak? 18 Haziran Perşembe maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla sürerken, K Grubu'nda oynanan mücadelede Kolombiya, turnuvanın yeni ekiplerinden Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle iddialı bir başlangıç yaptı. Futbolseverlerin gözü şimdi günün diğer kritik karşılaşmalarına çevrilmiş durumda. A Grubu'nda ilk maçlarını kaybeden Çekya ile Güney Afrika, gruptan çıkma umutlarını korumak adına Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bir diğer önemli ve kritik randevuda ise B Grubu'nda İsviçre ile Bosna Hersek takımları kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki dengeleri sarsacak bu heyecan dolu 18 Haziran Perşembe Dünya Kupası maç programı, gruplardaki kaderi belirleyecek kritik puan mücadelelerine sahne olacak.