M7 metrosu ne zaman açılacak, tarih belli mi? M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı açıldı mı?

M7 Metro Hattı'nın en kritik duraklarından biri olan Mecidiyeköy'de devam eden onarım çalışmaları nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar gündemdeki yerini koruyor. Yer altı suyu kaynaklı teknik sorunların giderilmesi için çalışmalar sürerken, istasyonun açılış tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı.