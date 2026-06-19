İZMİR 19-20 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ İLÇE İLÇE LİSTE! Gediz Elektrik İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?

İzmir'de yaşayan binlerce vatandaşın günlük planlarını etkileyebilecek elektrik kesintileri için uyarı geldi. Şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 19 Haziran tarihinde kentin birçok ilçesinde belirli saat aralıklarında enerji kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat bilgileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

1 /8 Gediz Elektrik tarafından yürütülen planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti programının açıklanmasının ardından vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde elektriğin hangi saatlerde kesileceğini araştırmaya başladı.

2 /8 İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Haziran Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları... BAYINDIR / İZMİR Kızılkeçili 05:00 - 07:00 Demircilik 11:30 - 15:30 Çırpı Cami İbrahimçavuş 09:00 - 15:00 BERGAMA / İZMİR Aşağıbey Aşağıcuma Ayvatlar Çamavlu Demircidere Göbeller Güneşli Hacıhamzalar Hisarköy İncecikler, Karaveliler Kıranlı Kurtuluş, Okçular Terzihaliller Yukarıbey Yukarıbey Kaplan Yukarıcuma ( 09:00 - 16:42

3 /8 BORNOVA / İZMİR Eğridere Yakaköy Yakaköy 09:00 - 12:00 BUCA / İZMİR Ufuk 09:00 - 11:00 Hürriyet 11:30 - 13:30 Akıncılar 14:00 - 16:00 Seyhan 09:00 - 11:00 Adatepe 09:00 - 15:00 ÇEŞME / İZMİR Dalyan 09:00 - 16:00

4 /8 ÇİĞLİ / İZMİR Balatçık Uğur Mumcu 09:00 - 15:00 Şirintepe 10:00 - 12:00 DİKİLİ / İZMİR Bademli 10:00 - 16:00 Merdivenli 10:30 - 16:30 GÜZELBAHÇE / İZMİR Atatürk Kızılırmak Kahramandere Küçükkaya Yelki 09:00 - 15:00

5 /8 KARABAĞLAR / İZMİR Maliyeciler Metin Oktay Şehitler 08:00 - 15:00 Esenyalı Metin Oktay Poligon Şehitler 08:00 - 15:00 KEMALPAŞA / İZMİR Sekiz Eylül 12:00 - 14:00 Halilbeyli 01:00 - 03:00 KINIK / İZMİR Kodukburun Köseler Mıstıklar

6 /8 KONAK / İZMİR Fatih Fevzi Paşa Güzelyurt İsmet Kaptan Kahraman Mescit Konak Namık Kemal Odunkapı Sümer Türkyılmaz Uğur Yeşiltepe 08:00 - 09:00 Altıntaş Barbaros Etiler Güneş Güngör Güzelyurt Kahraman Mescit Kestelli Konak Mecidiye Mimar Sina 08:00 - 09:00 Hilal Kocakapı Oğuzlar

7 /8 MENDERES / İZMİR Keler Şaşal 09:00 - 17:00 İTOB OSB Tekeli Atatürk Tekeli Fevzi Çakmak 09:00 - 17:00 MENEMEN / İZMİR Bozalan Görece İğnedere Kır, Süleymanlı Telekler Turgutlar 09:00 - 14:00