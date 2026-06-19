Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı

İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı

15:5919/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

İsrail ve Hizbullah bugün 16:00'dan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes konusunda anlaştı.

ABD'li üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte, İsrail ve Hizbullah'ın bugün yerel saatle 16:00'da başlayan bir ateşkes konusunda anlaştığını söyledi.

Yetkili, "Hizbullah ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı" dedi ve ABD ile Katar'ın müzakerecilerinin İran'ın yardımıyla anlaşmaya vardığını ekledi.

İsrail basını: İsrailli yetkililer, Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.

Hizbullah kaynakları, "Ateşkes dendikten sonra biz uygulamaya başladık." açıklamasında bulundu.



#İsrail
#Hizbullah
#ateşkes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS kitapçıkları sınav sonunda geri alınabilir mi? YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu?