Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope Türkiye’de

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope'u kabul etti. İki kurum arasında 30 yılı aşkın süredir devam eden köklü iş birliğinin ve hayata geçirilen 40’tan fazla ortak projenin değerlendirildiği görüşmede; küresel göç hareketleri, sınır güvenliği, düzensiz göçle mücadele ve insani yardım stratejileri geniş kapsamlı olarak görüşüldü.

5 AYAKLI STRATEJİ VE GÖÇ YÖNETİMİ MODELİ ELE ALINDI

Türkiye’nin sorunu kaynağında çözme, etkili sınır güvenliği, ülke içinde yakalama, düzensiz iş gücüyle mücadele ve geri gönderme mekanizmasından oluşan 5 ayaklı stratejisi sayesinde göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen kararlı operasyonlar değerlendirildi.

Çiftçi, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel göç yönetiminde sürdürülebilirliğe ve insan odaklı yaklaşıma işaret ederek “Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Sayın Amy E. Pope’i Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde; küresel ve bölgesel göç hareketlerini, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi, Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerini ve üçüncü ülkelere yeniden yerleştirme süreçlerini ele aldık. IOM ile 30 yılı aşkın süredir devam eden iş birliğimizi; insan onurunu, kamu güvenliğini ve kalıcı çözümleri esas alan somut projelerle daha ileriye taşıyacağız. Görüşmemizin, küresel göç yönetiminde sürdürülebilir ve insan odaklı yaklaşımlara katkı sunmasını diliyorum.” dedi.