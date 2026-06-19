Milyonlara tek tırnaklı eti yedirip, çay diye zehir içirmişler: Bakanlık o markaları bir bir ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenliğini sağlamak amacıyla periyodik olarak sürdürdüğü denetimler, sofraların en temel tüketim maddelerindeki tağşişin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Vatandaşların günlük hayatta tükettiği bilindik siyah çay markaları ve baharatların laboratuvar analizlerinde, insan sağlığını doğrudan tehlikeye atan yasaklı maddeler tespit edildi. Bakanlığın güncellediği "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde, piyasada adını duyurmuş çay ve yine market raflarında gördüğümüz sumak markasının gıdada kullanımına kesinlikle izin verilmeyen kimyasal boyaların çıktığı kaydedildi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde yer alan markalar ve ürünler.
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını doğrudan tehdit eden taklit ve tağşiş yapılmış gıdaların yer aldığı güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın yayımladığı 18 Haziran 2026 tarihli laboratuvar analiz sonuçlarına göre, et ürünlerinden çikolataya, bitkisel karışımlardan temel gıda maddelerine kadar birçok üründe akılalmaz hileler tespit edildi. Denetimler sonucunda firmaların tüketiciye dana kavurma ve içli köfte adı altında tek tırnaklı eti yedirdiği, bazı atıştırmalık ve macunlara ise gizlice ilaç etken maddesi kattığı resmi belgelerle kanıtlandı.
Et ürünlerinde tek tırnaklı skandalı
Mersin'in Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren Öz Şamedan Yemekçilik Catering firmasına ait dana eti kavurmasında tek tırnaklı eti kullanıldığı saptandı. Benzer bir ihlalin adresi ise Gaziantep oldu. Şehitkamil ilçesindeki Löp Löp Gıda tarafından üretilen içli köftelerin harcında yine tek tırnaklı eti tespit edilerek insan sağlığıyla nasıl oynandığı kayıtlara geçirildi.
Çikolata ve macunda tehlikeli ilaç katkısı
Gıda güvenliğini hiçe sayan firmaların oyunları takviye edici gıdalar ve atıştırmalık ürünlerde de kendini gösterdi. İstanbul Kağıthane'de üretim yapan Okkas Gıda'nın piyasaya sunduğu "Diblong" markalı çikolatasında gıdada bulunması kesinlikle yasak olan ilaç etken maddesine rastlandı. Aynı şekilde Kocaeli İzmit merkezli Sidra Gıda tarafından üretilen "Mysem Life" markalı bitkisel karışımlı macunda da tüketici sağlığını riske atan ilaç etken maddesi bulunduğu raporlandı.
Çay, baharat ve katkı maddelerinde yasaklı boya
İstanbul'da faaliyet gösteren Ceneviz Gıda ve Yuga Dış Ticaret firmalarının ürettiği renklendirici gıda katkı maddelerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boyalar tespit edildi. Samsun merkezli Tirebolu Çaysan'ın "Elmas" markalı siyah demlik poşet çayı ile Rize merkezli Ada Çay Sanayi'nin "Behiç Çay" ürünlerinde de yasaklı kimyasal boyalar bulunduğu belirlendi.
Ayrıca Gaziantep'te Elhayer Gıda'nın "Aladeep" ve Erbalcı Ticaret'in "Erbalcı Baharat" markalarıyla sattığı sumaklarda da aynı tehlikeli boya hilesine başvurulduğu kamuoyuna ilan edildi.
Bakanlığın resmi sitesinden paylaştığı marka ve ürünler