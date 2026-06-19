Milyonlara tek tırnaklı eti yedirip, çay diye zehir içirmişler: Bakanlık o markaları bir bir ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını doğrudan tehdit eden taklit ve tağşiş yapılmış gıdaların yer aldığı güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın yayımladığı 18 Haziran 2026 tarihli laboratuvar analiz sonuçlarına göre, et ürünlerinden çikolataya, bitkisel karışımlardan temel gıda maddelerine kadar birçok üründe akılalmaz hileler tespit edildi. Denetimler sonucunda firmaların tüketiciye dana kavurma ve içli köfte adı altında tek tırnaklı eti yedirdiği, bazı atıştırmalık ve macunlara ise gizlice ilaç etken maddesi kattığı resmi belgelerle kanıtlandı.