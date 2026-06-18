İpsala Gümrük Kapısı’nda dev operasyon: 4 ton 321 kilo uyuşturucu madde yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre;

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yunanistan'dan İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, giriş işlemlerinin ardından İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı aramaya tabi tutulmak üzere hangara alındı. Ekipler tarafından yapılan aramada, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.