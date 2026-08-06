Türkiye fındık ihracatından 11 ayda 2,4 milyar dolar gelir sağladı
14:13, 06/08/2026, Perşembe
AA
1 Eylül 2025-31 Temmuz 2026 dönemi fındık gelir bilgileri paylaşıldı.
Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 11 ayında 2,4 milyar dolar gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-31 Temmuz 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 400 milyon 360 bin 66 dolar karşılığında 186 bin 400 ton fındık satıldığı bildirildi.
Açıklamada, bir önceki dönemde 295 bin 46 ton fındık ihracatından 2 milyar 433 milyon 755 bin 328 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
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