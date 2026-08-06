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Ekonomi
TL ile dış ticaret yedi ayda 900 milyar lirayı aştı

TL ile dış ticaret yedi ayda 900 milyar lirayı aştı

04:00, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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TL ile dış ticaret yedi ayda 900 milyar lirayı aştı
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Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 916 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde Türk lirasıyla ihracat yüzde 14,9 artışla 218,7 milyar liraya yükselirken, yerel para birimiyle ticaretin dış ticaretteki ağırlığı güçlenmeye devam etti.

Türk lirasının dış ticarette kullanımını artırmaya yönelik politikalar sonuç vermeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ocak-temmuz döneminde Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 916 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde Türk lirasıyla ihracat yüzde 14,9 artışla 218 milyar 738 milyon liraya yükselirken, ithalat yüzde 9,1 artarak 698 milyar 228 milyon lira oldu. Böylece yerel para birimiyle yapılan ticaret 1 trilyon liraya yaklaşarak dış ticarette Türk lirasının kullanımının giderek yaygınlaştığını ortaya koydu.

İHRACATTA ÇİFT HANELİ ARTIŞ

Ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin toplam ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 161,6 milyar dolara çıktı. Türk lirasıyla yapılan ihracattaki yüzde 14,9'luk artış ise ihracatçıların yerel para birimiyle işlem yapma eğiliminin güçlendiğini gösterdi. Uzmanlar, kur riskini azaltan ve işlem maliyetlerini düşüren Türk lirası kullanımının özellikle yakın coğrafyadaki ticaret ortaklarıyla yapılan işlemlerde daha fazla tercih edildiğine dikkat çekiyor.

EN DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞ NİSANDA

Aylık verilere bakıldığında en dikkat çekici yükseliş nisan ayında yaşandı. Nisanda Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,2 artarak 38 milyar 220 milyon liraya ulaşırken, aynı dönemde ithalat yüzde 10,7 artışla 107 milyar 669 milyon lira oldu. Temmuz ayında da güçlü performans sürdü. Türk lirasıyla ihracat yıllık bazda yüzde 31,6 artışla 37 milyar 32 milyon liraya yükselirken, ithalat yüzde 2,6 artış gösterdi. Böylece yalnızca temmuz ayında Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi 144 milyar lirayı aştı.

Yerel para kullanımı güçleniyor

  • Yılın ilk yedi ayında Türk lirasıyla gerçekleştirilen toplam ihracat 218,7 milyar liraya ulaşırken, ithalat 698,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Toplam dış ticaret hacminin 916,9 milyar liraya yükselmesi, yerel para birimiyle ticaretin istikrarlı biçimde büyüdüğünü ortaya koydu. Ticaret Bakanlığı'nın yerel para birimlerinin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları ile firmaların kur riskini azaltma yönündeki tercihleri, Türk lirasıyla dış ticaret hacmindeki artışta etkili oldu. Özellikle son aylarda ihracattaki ivmelenme, Türk lirasının uluslararası ticarette kullanım alanının genişlemeye devam ettiğine işaret ederken, dış ticarette yerel para kullanımının önümüzdeki dönemde de artışını sürdürmesi bekleniyor.

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Başlıklar :Türk LirasıEkonomiTicaret
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