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İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

13:3018/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı.

İBB soruşturmasında adı geçen İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe’deki evinin önünde kaçırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Soruşturma başlatıldı

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada "17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

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