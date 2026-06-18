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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Enis Arıkan ve Kenan Doğulu dahil birçok kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Enis Arıkan ve Kenan Doğulu dahil birçok kişinin testi pozitif çıktı

17:3218/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
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Sekiz ünlü ismin test sonuçları belli oldu.
Sekiz ünlü ismin test sonuçları belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Sekiz ismin test sonucu pozitif

Operasyon kapsamında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal ve Enis Arıkan'ın aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerden bazı isimlerin test sonuçları belli oldu. Buna göre Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı.



#ünlülere uyuşturucu operasyonu
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