Ünlülere uyuşturucudan gözaltı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak ile suçlanan isimler arasında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Enis Arıkan ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında dün yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi, 23 ünlü gözaltına alındı. Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Berdan Mardini, Mehmet Cem Karcı, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci, Selin Ciğerci ve CHP Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltına alındı. Farklı adreslerde yapılan aramalarda esrar, hassas terazi ve öğütücü bulundu.
10 TUTUKLAMA
Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren şüpheliler adliyeye sevkedildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Babasının evinde saklandı
- Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Oğuzhan Beker, 4 Mart’ta CHP’ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu. Oğul Beker, Ankara Gölbaşı’na bağlı Tulumtaş’taki adresinde bulunamadı. Evde arama yapıldı. Oğuzhan Beker’in, milletvekili dokunulmazlığı bulunan babası Adnan Beker’in evinde saklandığı tespit edilince, ekipler CHP milletvekilinin konutu etrafında konuşlandı. Oğuzhan Beker burada gözaltına alındı. Adnan Beker, mutlak butlan kararıyla genel başkanlıktan olan Özgür Özel’in yakınındaki isimler arasında. Özellikle CHP'nin son dönemki siyasi temasları ve kulis faaliyetlerinde etkin rol oynayan Beker, Özel'e yakınlığı nedeniyle parti içindeki bazı çevreler tarafından Özgür Özel'in finansörü olarak nitelendiriliyor.