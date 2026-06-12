Ünlülere uyuşturucudan gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Oğuzhan Beker, 4 Mart’ta CHP’ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu. Oğul Beker, Ankara Gölbaşı’na bağlı Tulumtaş’taki adresinde bulunamadı. Evde arama yapıldı. Oğuzhan Beker’in, milletvekili dokunulmazlığı bulunan babası Adnan Beker’in evinde saklandığı tespit edilince, ekipler CHP milletvekilinin konutu etrafında konuşlandı. Oğuzhan Beker burada gözaltına alındı. Adnan Beker, mutlak butlan kararıyla genel başkanlıktan olan Özgür Özel’in yakınındaki isimler arasında. Özellikle CHP'nin son dönemki siyasi temasları ve kulis faaliyetlerinde etkin rol oynayan Beker, Özel'e yakınlığı nedeniyle parti içindeki bazı çevreler tarafından Özgür Özel'in finansörü olarak nitelendiriliyor.