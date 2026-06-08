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Uyuşturucu baronu MİT operasyonuyla yakalanmıştı: Lüks villanın CHP’li meclis üyesine ait olduğu iddia edildi

Uyuşturucu baronu MİT operasyonuyla yakalanmıştı: Lüks villanın CHP’li meclis üyesine ait olduğu iddia edildi

20:038/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
IHA
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Firari baronun yakalandığı villanın CHP Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Tonga'ya ait olduğu ileri sürüldü.
Firari baronun yakalandığı villanın CHP Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Tonga'ya ait olduğu ileri sürüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalanan kırmızı bültenli uyuşturucu baronu Nawar Atheer'in saklandığı lüks villayla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Aylık 50 bin dolara kiralandığı belirtilen taşınmazın, CHP Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Tonga adına kayıtlı olduğu öne sürüldü.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu Nawar Atheer, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polis ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla İzmir’in Çeşme ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Dünyanın en çok aranan isimleri arasında gösterilen baronun saklandığı lüks villanın aylık 50 bin dolara kiralandığı ve CHP Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Tonga’ya ait olduğu iddia edildi.

Firari baron saklandığı villada yakalandı

MİT ve İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli teknik ve fiziki takibi sonucunda İsveçli uyuşturucu baronu Nawar Atheer’in saklandığı lüks konutun adresi belirlendi. Güvenlik güçlerinin adrese düzenlediği nefes kesen şafak baskınında, firari baron saklandığı villada gözaltına alındı.

Villanın sahibinin CHP’li meclis üyesi olduğu iddiası

Operasyonun ardından yürütülen derinlemesine incelemelerde, uluslararası uyuşturucu ticareti ağının önemli isimlerinden biri olan Atheer’in kaldığı lüks villanın kiralık olduğu tespit edildi. Baronun gizlenmek için tercih ettiği villanın 120 bin TL değerinde ve aylık kira bedelinin 50 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 300 bin TL) olduğu öğrenildi. Öte yandan taşınmazın resmi kayıtlarda, CHP Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Tonga’nın üzerine kayıtlı olduğu ileri sürüldü.



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