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Denizli’de 1 milyon kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

Denizli’de 1 milyon kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

15:468/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
IHA
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3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, il dışından uyuşturucu madde sevk edeceği değerlendirilen 2 araçta bulunan 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda yaklaşık 1 milyon 77 bin kullanımlık sentetik kannabinoid üretilebilecek 1 kilo 77 gram hammadde ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifre edilerek yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Yapılan istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda, il dışından Denizli’ye uyuşturucu madde sevk edeceği değerlendirilen 2 araç takibe alındı. Gerçekleştirilen operasyonla araçlarda bulunan toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Araçlarda yapılan aramalarda, yaklaşık 1 milyon 77 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid üretilebilecek miktarda, 1 kilo 77 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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