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Kırıkkale’de narkotik operasyonu: 493 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kırıkkale’de narkotik operasyonu: 493 uyuşturucu hap ele geçirildi

23:127/06/2026, Pazar
IHA
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Araçta 493 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.
Araçta 493 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonda, bir araçta 493 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece “uyuşturucu ticareti” suçundan tutuklandı.

Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 493 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerince A.D. isimli şüphelinin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 493 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



#Kırıkkale
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