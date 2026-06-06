Bozkırın saklı yüzü: Sanki başka bir gezegen gibi, havadan böyle görüntülendi

Büyüksarıkaya ve Küçüksarıkaya köyleri sınırında yer alan bu saklı vadi, dron ile havadan görüntülendi. Derin kıvrımları ve eşsiz dokusuyla büyüleyen bu doğal oluşumlar, Kırıkkale'nin yeni gözdesi olmaya aday! İşte o büyüleyici kareler...

1 /11 Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde dağ yamaçlarını kaplayan farklı yeryüzü şekilleri, havadan görüntülendi. Anadolu’nun bozkır coğrafyasında saklı kalan bu alan, dokusu ve yapısıyla dikkat çekiyor.

2 /11 Büyüksarıkaya ve Küçüksarıkaya köyleri sınırında yer alan bölge, havadan bakıldığında etkileyici bir görüntü oluşturuyor.

3 /11 Yüzeyler boyunca uzanan ince çizgiler, derin kıvrımlar ve dalga şeklindeki dokular, yamaçlara farklı bir görünüm kazandırıyor.

4 /11 Çevredeki bitki örtüsüyle bütünleşen doğal yapı, bölgeye dikkat çekici bir manzara katıyor.

5 /11 Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, vadiler arasında uzanan şekiller adeta doğanın yıllar içinde işlediği bir tabloyu andırıyor.

6 /11 Bahşılı ilçesinde bulunan bölge, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğa rotası arayanların ilgisini çekecek güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

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