Kırıkkale'deki 17 yıllık kazıda tarihe ışık tutacak keşif: Anadolu tarihine dair yeni izler ortaya çıktı

Kazılarda dikkat çeken buluntulardan birinin tutamaklı damga mührü olduğunu anlatan Matsumura, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün bulunan eserler arasında en dikkat çekici olanlardan biri tutamaklı bir damga mührü oldu. Bu damga mührünün üzerinde motif olarak iki hayvan figürü yer alıyor. Alt kısmında ise çok küçük delikleri bulunan bir motif var. Bunun ne olduğu şimdilik tam olarak belli değil. Ancak bu tür damga mühürleri genellikle 2’nci binyılın Karum Dönemi’nin sonlarından Eski Hitit Dönemi’ne kadar uzanan süreçte kullanılan bir tip olarak biliniyor. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar sonucunda burada büyük ihtimalle bir saray kompleksinin giriş kısmına ait mimari yapılar tespit ettik. Büklükale’deki kazılarda bugüne kadar en batıda bulunan Hititçe çivi yazılı tabletler ortaya çıkarıldı. 2019 yılından itibaren ise burada Hurrice tabletler de bulunmaya başlandı."