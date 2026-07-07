Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 41 kişi yaralandı

Bozkırın saklı yüzü: Sanki başka bir gezegen gibi, havadan böyle görüntülendi

Büyüksarıkaya ve Küçüksarıkaya köyleri sınırında yer alan bu saklı vadi, dron ile havadan görüntülendi. Derin kıvrımları ve eşsiz dokusuyla büyüleyen bu doğal oluşumlar, Kırıkkale'nin yeni gözdesi olmaya aday! İşte o büyüleyici kareler...