Aydın'da motosikletle kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

Facianın eşiğinden döndüler: Kimliği belirsiz kişilerin çıkardığı ot yangını tüp deposuna sıçradı

Bilecik'te kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çıkarıldığı öne sürülen kuru ot yangını, kentte büyük bir paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, içinde onlarca dolu mutfak ve sanayi tüpünün bulunduğu bir lojistik depoya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı ve adeta nefeslerin tutulduğu operasyon sayesinde alevler tüplerin bulunduğu ana bölüme ulaşmadan kontrol altına alındı. Faciadan dönülen olay nedeniyle bölgedeki tüm caddeler trafiğe kapatılırken, ekipler olası bir patlama riskine karşı geniş çaplı önlem aldı.