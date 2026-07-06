İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli adliyede boşluktan atladı

İstanbul Valisi Gül'den sağanak nedeniyle su baskını yaşanan Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız

İstanbul Valisi Davut Gül, dün etkili olan sağanak nedeniyle su baskını yaşanan Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret etti. Esnafa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül "Maddi zararların tamamını karşılayacağız. Ancak biliyoruz ki yılların emeğiyle bir araya getirilen, her biri ayrı bir hatıra taşıyan kitapların, belgelerin ve nadide eserlerin kaybını hiçbir maddi destek telafi edemez' dedi.