İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli adliyede boşluktan atladı
22:46, 06/07/2026, Pazartesi
IHA
Hırsızlık suçundan Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şahıs boşluktan atladı
İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikte kelepçeli halde bekleyen 52 yaşındaki H.T., 6’ncı kattaki blok boşluğundan kendini aşağı bıraktı. Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen şüpheli olay yerinde hayatını kaybederken
İstanbul Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen H.T. (52), kelepçeli halde işlemleri yapıldığı sırada 6’ncı kattaki blok boşluğundan kendisini aşağı bıraktı.
İhbar üzerine olay yerine adliye içerisindeki görevli sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde metrelerce yükseklikten zemine düşen H.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından adliyede güvenlik önlemleri artırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.
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H.T.’nin ifade işlemleri sırasında düzenlenen tutanağa
şeklinde not düştüğü öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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Başlıklar :Hırsızİstanbul Adalet SarayıÖlü
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