İstanbul'da Kazak halkının kültürel mirası 'Ulusal Dombra Günü' kutlandı

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, Kazak halkının köklü kültürel mirasının en önemli simgelerinden biri olan Ulusal Dombra Günü, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Abay Kunanbayoğlu Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Vekili Serikbol Baitemir, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Tomris Hatun Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Anara Baizhanova ile İstanbul'da yaşayan Kazak ve Türk vatandaşları katıldı.

Etkinlik kapsamında, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde eğitim gören öğrenciler, geleneksel Kazak kıyafetleriyle sahne alarak dombra dinletisi sundu. Katılımcılar, Kazak kültürünün önemli unsurlarından biri olan dombra ezgileri eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sundu

Programda, Ulusal Dombra Günü'nün yalnızca bir müzik etkinliği olmanın ötesinde, Kazak halkının tarihini, kültürünü ve milli kimliğini gelecek nesillere aktaran önemli bir kültürel miras olduğu vurgulandı. Etkinlik, Türkiye ile Kazakistan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının kültürel iş birlikleri aracılığıyla daha da güçlenmesine katkı sundu.

Yoğun ilgi gören program, katılımcıların hep birlikte çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

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