İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul başta olmak üzere sekiz ilde terör örgütü THKP/C DEV YOL'a yönelik dev operasyon için düğmeye basıldı. Savcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturmada tespit edilen 53'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 63 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, 39 şüpheli kıskıvrak yakalandı.