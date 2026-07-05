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İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu: 39 gözaltı

13:165/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
DHA
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Terör örgütü THKP/C DEV YOL'un gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda 63 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi.
Terör örgütü THKP/C DEV YOL'un gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda 63 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 8 lide terör örgütü THKP/C DEV YOL'un gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul başta olmak üzere sekiz ilde terör örgütü THKP/C DEV YOL'a yönelik dev operasyon için düğmeye basıldı. Savcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturmada tespit edilen 53'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 63 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, 39 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

8 İLDE TERÖR OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün gençlik yapılanması 'Devrimci Gençlik Dernekleri'nde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, iletişimin dinlenmesi tedbirlerinin yanı sıra MASAK ve HTS incelemeleri sonucunda toplam 50 şüpheli tespit edildi. Sabah saatlerinde İstanbul'da 53, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de toplam 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan kurusıkı tabanca, 8 fişek,11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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