Göç yönetiminde Türkiye modeli

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) standartlarına uygun şekilde yürüttüğü "Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş" mekanizması, bölgesel bir model haline geliyor. Irak hükümetini temsilen Ankara'ya gelen özel bir heyet, Suriyeliler için uygulanan insan hakları temelli geri dönüş sistemini Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileriyle birlikte yerinde inceledi. Bağdat yönetimi, bu kurumsal mekanizmayı kendi ülkesindeki göçmenler ve yerinden edilmiş kişilerin yönetiminde de uygulamayı hedefliyor.

Göç İdaresi Başkanlığında gerçekleştirilen teknik toplantılarda, Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecinde izlenen aşamalar Irak heyetine ayrıntılı şekilde aktarıldı. Görüşmelerde dijital randevu sistemi, Türkçe ve Arapça hazırlanan "Gönüllü Geri Dönüş Formu" prosedürleri, ücretsiz hukuki danışmanlık hizmetleri ve sınır kapılarındaki organize çıkış işlemleri ele alındı. Iraklı yetkililer, "zorla geri göndermeme" ilkesine bağlı kalınarak yürütülen sürecin "insan onuruna yaraşır" ve "güvenli" bir standart oluşturduğunu belirterek uygulamayı takdirle karşıladı. Heyet, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünde Türkiye'nin oluşturduğu şeffaf ve insan hakları odaklı altyapıdan yararlanarak benzer bir sistem kurmak istediklerini resmi olarak dile getirdi. Türkiye, geri dönüş işlemlerini Birleşmiş Milletler standartlarına uygun ve kayıt altında yürütüyor. Dönüş yapmak isteyen kişilerin evrak kontrolleri, nakdi ve ayni yardım bilgilendirmeleri ile seyahat izin süreçleri sistematik şekilde yönetiliyor. Kaynaklar, Türkiye'nin geliştirdiği bu modelin Bağdat yönetimi tarafından benimsenmesinin bölgesel istikrar açısından önemli olduğunu belirtirken, önümüzdeki günlerde iki ülkenin teknik heyetleri arasında ortak çalışma gruplarının oluşturulmasının planlandığını ifade etti.