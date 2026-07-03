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Göçmen kaçakçısı yağmacılar yakalandı

Göçmen kaçakçısı yağmacılar yakalandı

04:003/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki göçmen kaçakçılığı ilanları üzerine soruşturma başlattı.

Düzensiz göçmen statüsündeki kişilerin kaçak yollardan Türkiye’ye gelmesine, ülkede kalmasına ve buradan kaçak yollarla başka ülkelere geçmelerine aracılık edildiği belirlendi. İlan veren şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Suriye uyruklu şüphelilerin, kendileriyle iletişime geçen göçmenleri, otoyol üzerindeki bir TIR parkına getirip değerli eşyalarını yağmaladıkları ortaya çıktı. Dün sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SINIRA GÖTÜRÜLÜRKEN OPERASYON

Ekipler, Zeytinburnu ilçesinde de bir adreste operasyon düzenledi. Operasyonda 4 göçmen kaçakçısı ve 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakçılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Düzensiz göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.



#Göçmen
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#insan kaçakçılığı
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