Göçmen kaçakçısı yağmacılar yakalandı

Düzensiz göçmen statüsündeki kişilerin kaçak yollardan Türkiye’ye gelmesine, ülkede kalmasına ve buradan kaçak yollarla başka ülkelere geçmelerine aracılık edildiği belirlendi. İlan veren şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Suriye uyruklu şüphelilerin, kendileriyle iletişime geçen göçmenleri, otoyol üzerindeki bir TIR parkına getirip değerli eşyalarını yağmaladıkları ortaya çıktı. Dün sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.