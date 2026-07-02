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Ağrı merkezli 7 ilde ‘sahte yedek parça’ operasyonu: Tutuklamalar var

Ağrı merkezli 7 ilde ‘sahte yedek parça’ operasyonu: Tutuklamalar var

17:332/07/2026, Perşembe
DHA
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ağrı merkezli 7 ilde düzenlenen ‘sahte yedek parça’ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmada, ilan siteleri üzerinden yedek parça satma vaadiyle vatandaşları dolandıran ve banka hesap kartı toplayan bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin hesaplarında toplam 17 milyon TL tutarında para hareketliliği tespit edildi. Ağrı merkezli İstanbul, Yalova, Malatya, Antalya, Gaziantep ve Kütahya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç., A.S.A., M.L., V.A. ve Y.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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