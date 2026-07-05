Bahis çetesinin çifte vurgunu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında hazırlanan mahkemeye sevk yazısı, çetenin hem yasa dışı bahis hem de yasal bahis sistemi üzerinden milyarlarca liralık vurgun yaptığını ortaya koydu.

HER HESAPTA 50 BİN İŞLEM

Sevk yazısına göre çete, yasa dışı bahisten elde ettiği paraları kiralık IBAN hesaplarında topladı. Banka hesaplarında 6 aylık kısa bir süre içerisinde 30 bin ila 50 bin arasında değişen sayıda olağan dışı EFT ve havale işlemi gerçekleştiren çete üyelerinin, hesaplarını kullandıran kişilere yüzde 1 komisyon verdiği belirlendi. Her bir hesap üzerinden en az 90 milyon liralık para trafiği gerçekleşti. MASAK raporunda ayrıca şüphelilerin, kontrol ettikleri havuz hesaplarından kendi hesapları aracılığıyla nakit çekim işlemleri yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin vurgunu bununla da sınırlı kalmadı. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerle bu kez yasal bahis oynandı.

BENİM HESABIMI KULLANDILAR

Şüpheli Enes Çetin Kaya ifadesinde sistemi şöyle anlattı: “İbrahim Özgür Özel'in (Çete üyesi) yurt dışındaki kripto hesaplarından benim kripto hesabıma para geliyor. Binance hesabıma gelen para TL'ye çevriliyor. Daha sonra Özel, bu parayı benim banka hesabıma aktarıyor. Bu parayla Nesine ve Bilyoner üzerinden yasal bahis oynadı. Sonucunda da kazandığı tutarları benim yine hesabıma attı. Oradan kripto hesabıma oradan da kendi yurt dışı kripto hesabına tekrar gönderdi. Bu şekilde işlemleri yaptığını biliyorum.”

MASAK DA DOĞRULADI

MASAK incelemesi de bu ifadeyi doğruladı. Tespitlere göre şüpheliler İbrahim Özgür Özel, Haydar Enes Çetinkaya, Ali Çalık ve Fırat Baran'ın yasal bahis sistemi üzerinden yaklaşık 2 bin bahis kuponu oynadığı ve bu yöntemle yüksek miktarda kazanç elde ettiği belirlendi. Raporda ayrıca İbrahim Özgür Özel'in kontrolündeki 7 kripto cüzdanına, diğer şüpheliler tarafından çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği aktarıldı.







