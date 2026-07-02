Bahis tuzağı böyle kuruluyor

Yasa dışı sanal kumar ve bahis çeteleri, Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi oldu. Sadece mayıs ve haziran aylarında yasa dışı bahis çetelerine bini aşkın operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 binden fazla kişi hakkında adli işlem yapıldı, 4 bini aşkın çete üyesi tutuklandı. Çökertilen çetelerin 300 milyarı lirayı aşkın işlem hacmi olduğu tespit edildi. Bu çetelerin izini kaybettirerek yurt dışına kaçırdığı paranın milyar dolarları aştığı tahmin ediliyor. On binlerce insani kumar batağına çeken çeteler, küçük meblağlarla IBAN'larını kullandığı binlerce genci de hapis cezaları ile karşı karşıya getiriyor. Milyon dolarlarla oynayan bu dev bahis ağının bilinmeyenleri şöyle:

ÖRGÜT ÜYELERİ 100 KİŞİYE KADAR ÇIKIYOR

MASAK çalışmaları ve soruşturmalarda elde edilen bilgilere göre örgütteki yönetici/üye sayısı bahis oynatılan sitenin büyüklüğüne göre 30’dan 100’e kadar uzanıyor.

SİSTEM ELEBAŞLARIN KONTROLÜNDE

Yasa dışı bahis organizasyonları, hiyerarşik ve iş bölümüne dayalı bir yapı içinde faaliyet gösteriyor. Organizasyonun en üstünde bahis sitesinin sahibi ve kurucusu konumundaki örgüt yöneticileri bulunuyor.

PARAVAN HESAPLAR TEMİN EDİLİYOR

Yöneticilerin altında sistemin teknik işleyişini sağlayan bilişim personeli, kullanıcılarla iletişim kuran canlı destek görevlileri, paravan hesapları (IBAN) temin eden ve yöneten kişiler, bu hesaplarda biriken parayı nakde çeviren kuryeler ve nakde çevrilen parayı örgüt yöneticilerine ulaştıran aktarım halkası yer alıyor.

HÜCRE TİPİ YAPILANIYORLAR

Örgütlerde her bir halka yalnızca kendi üstündeki ve altındaki kişilerle temas halinde. Sistemin bütününü yalnızca yöneticiler biliyor. Bu yapılanma örgütlerin tüm yapılanmasının çözülmesini zorlaştırıyor.

SİSTEMDE KİMSE BİRBİRİNİ TANIMIYOR

Bahis parasının toplanmasında kullanılan kiralık hesapların sahipleri, bu hesapları kullanan kişiler, bu hesapları bulanlar, ayrı ayrı kişilerden oluşuyor. Bu ayrışma, suç gelirini kaynağından uzaklaştırıyor, gerçek faillerin kayıtlı bankacılık sistemi üzerinden tespit edilmesini zorlaştırıyor.

HEDİYELERLE BATAKLIĞA ÇEKİYORLAR

Kullanıcılar ya korsan film platformları ve pornografik içerik yayınlayan sitelerdeki reklamlar üzerinden ya da doğrudan telefonla irtibata geçilerek yasa dışı bahis ağına çekiliyor. İlk kullanıcıların büyük bölümü yaklaşık 1000 TL’lik hediye limitle kumar bataklığına çekiliyor.

İKİNCİ ADIM ÜYELİK

Ardından sitede yer alan “para yatır” seçeneği üzerinden ya da canlı destek kanalı aracılığıyla, banka hesaplarına para transferi sağlanıyor. Cepten havale, kredi kartı, ön ödemeli kart ve elektronik para yöntemler kullanıyor. Para transferi kanalları, yalnızca üye kullanıcılara gösteriliyor. Organizatörler, transferlerin açıklama kısmına “bahis”, “bet” ve benzeri ifadeleri kullanmamaları konusunda kullanıcıyı uyarıyor.

Bahis oynayan kullanıcılar ayrıca bulundukları farklı şehirler üzerinden de canlı destek yardımıyla ATM’ler üzerinden de para yatırabiliyor.

HEDEFLERİNDE GENÇLER VAR

Para yatırılan hesaplar çetecilerin değil, paravan olarak kullanılan üçüncü kişilere ait hesaplar oluyor. Sistemde kullanılan paravan hesaplar da ikiye ayrılıyor. Birincisinde 18-30 yaş arası gençlerin hesapları kiralanıyor. Söz konusu kişilerin önemli kısmı işsiz, sigorta kaydı yok ya da düşük ücretlerle çalışıyor. Aylık küçük ödemeler karşılığında banka hesapları, organizatörlerin kullanımına bırakılıyor. İkinci yöntemde ise yine bu kişiler üzerine şirketler kuruluyor ve çok sayıda ticari hesaplar açılıyor. Bu hesaplar düzenli aralıklarla ve sıkça değiştiriliyor. Hesapların tespit edilme ve bloke edilme ihtimaline karşı sürekli olarak yeni paravan hesaplar temin ediliyor. Bu sistem hesaplarını kiralayan binlerce genci hapis cezasıyla karşı karşıya bırakıyor.

PARA KAYNAĞINDAN UZAKLAŞTIRILIYOR

Suç geliri, mümkün olduğunca geniş bir hesap ağına yayılarak kaynağından uzaklaştırılıyor. Paravan hesaplarda biriken tutarlar, zaman zaman üst havuz hesaplara aktarılmakla birlikte büyük ölçüde nakit olarak çekiliyor. Bu aşamadan sonra paranın kayıtlı bankacılık sistemi üzerinden izlenmesi fiilen mümkün olmuyor. Benzer biçimde, bahis faaliyeti sonucunda kazanç elde eden kullanıcılara yapılacak ödemeler de aynı paravan hesaplardan farklı şehirlerdeki farklı kişilerin hesaplarına yapılan transferler suretiyle gerçekleştiriliyor.

Yurt dışından kontrol ediliyor

Yasa dışı bahis organizasyonlarının dijital altyapısı sanal sunucular, sitenin ve ödeme akışlarının yönetildiği yönetim panelleri ile finansal sistemlerle entegrasyonu sağlayan ara yüzlerden oluşuyor. Bu araçların her biri, meşru bilişim ve finans sektöründe yaygın biçimde kullanılan teknolojilerden. Ancak denetimden kaçmak ve işlem izlerini gizlemek için ekler yapılıyor. Yönetim panelleri çoğunlukla yurt dışı lokasyonlarda bulunuyor. Böylece yargının erişimi güçleştiriliyor.

Paranın izi transferlerle kaybettiriliyor

Bazı ödeme kuruluşları ve elektronik para sistemleri de bahis çeteleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bahis çeteleriyle çalışan bazı sistemler, özellikle kimlik doğrulama süreçlerini zayıflatarak üçüncü kişiler adına paravan hesaplar açılmasını kolaylaştırıyor. Bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle finansal hareketler dağıtılarak karmaşık hale getiriliyor. Bu yöntemle tek bir hesap üzerinden yapılacak işlemler yerine, çok sayıda hesap kullanılarak işlem yoğunluğu parçalanıyor ve iz sürme zorlaştırılıyor. Ayrıca zincirleme transfer yöntemi kullanılarak, elde edilen fonların bir hesaptan diğerine, oradan başka bir hesaba aktarılması suretiyle çok katmanlı bir yapı oluşturuluyor. Bu şekilde gerçekleştirilen ardışık transferlerle paranın kaynağı ile nihai varış noktası arasındaki bağlantı kesiliyor. Nakit para çekiminin yanı sıra suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden yurt dışına aktarımı da sıkça başvurulan yollardan birisi.







