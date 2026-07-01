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3 ay takip edildiler: Çanakkale'de suç örgütüne operasyon

3 ay takip edildiler: Çanakkale'de suç örgütüne operasyon

16:141/07/2026, Çarşamba
DHA
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Çanakkale’de organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 tutuklama
Çanakkale’de organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 tutuklama

Çanakkale'de, polis ekipleri tarafından organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 9 şüpheli takibe alındı.

3 ay süren takip sırasında şüphelilerin hiyerarşik düzen içerisinde birlikte hareket ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 9 şüpheliye yönelik 26 Haziran’da operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, operasyonlarda ekiplerin aramalarında, 13 adet 9x19 fişek, suça konu bilgileri içeren ajanda, 8 cep telefonu ve çek ve senetler ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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