81 ilde sokak çeteleri ve yasa dışı bahis ağına dev operasyon: 117 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençleri suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu belirlenen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, sokakları çetelerden ve gençleri bu karanlık yapılardan arındırmakta kararlı olduklarını belirtti.
Geçen hafta 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdikleri genelge ve cuma günü ülke çapında sokak çetelerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonları anımsatan Gürlek, bu sabah da Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde iki önemli operasyon yapıldığını bildirdi.
Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençleri suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldığı bilgisini verdi.
Bakan Gürlek: Çetelerin finansal şah damarlarını kökünden kesiyoruz
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığının tespit edildiğini aktaran Gürlek, şu ifadeleri kullandı: