Malatya'da sahte polis şebekesine darbe: Telsiz frekanslarının dinlendiği iddiası

Malatya'da Emniyet teşkilatına ait haberleşme ağını amatör telsizlerle takip eden ve kamuya açık alanlarda kendilerini polis olarak tanıtan 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda masa ve el telsizinin yanı sıra mors alfabesi cihazı da ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, bazı kişilerin amatör telsizler aracılığıyla emniyet teşkilatına ait haberleşme frekanslarını dinledikleri ve kamuya açık alanlarda emniyet personeli oldukları yönünde algı oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi.
6 şüpheli yakalandı
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 2 tabanca, 70 fişek, 50 el telsizi, 15 masa tipi telsiz, 5 telsiz frekans ayar cihazı ile 1 mors alfabesi cihazı ele geçirdi, 6 şüpheliyi yakaladı.