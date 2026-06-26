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İBB yöneticisi Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada 10 tutuklama daha

İBB yöneticisi Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada 10 tutuklama daha

23:0626/06/2026, Cuma
IHA
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Karaal’ın kaçırılması soruşturmasında 10 şüpheli daha tutuklandı.
Karaal’ın kaçırılması soruşturmasında 10 şüpheli daha tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan cezaevine gönderildi. Soruşturmada daha önce de 6 şüpheli tutuklanmış, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli "yol kesmek sureti ile yağma" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul Maltepe’de evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 6’sı hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Art arda yapılan operasyonlarda 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4’ünün Karaal’ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

10 şüpheli tutuklandı

Savcılık işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yol kesmek sureti ile yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Erhan Karaal
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