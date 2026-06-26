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Evinin önünde kaçırılmıştı: Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu

Evinin önünde kaçırılmıştı: Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu

00:0026/06/2026, Cuma
DHA
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Karaal'ın aracındaki GPS cihazı incelemeye alındı.
Karaal'ın aracındaki GPS cihazı incelemeye alındı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. İncelemeye alınan Karaal'ın aracında GPS takip cihazı tespit edilirken, cihazın kim tarafından ve ne zaman yerleştirildiğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin, cihazın kim tarafından ve ne zaman takıldığına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karaal hastanede tedavi altına alındı

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Karaal hastanede tedavi altına alırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu

Karaal'ı kaçıran şüphelilerin Sakarya'da bungalov da kaldıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyonlarda şüpheliler Kocaeli'de yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri Gasp Büro Amirliği'nde sürerken incelemeye alınan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu. Cihazın kim tarafından ve ne zaman takıldığı henüz tespit edilemezken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



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