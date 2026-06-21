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Karaal için ölüm talimatı: Fidyeyi alamazsak kafasına sıkarsın

Karaal için ölüm talimatı: Fidyeyi alamazsak kafasına sıkarsın

04:0021/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
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Erhan Karaal, Yusuf A.
Erhan Karaal, Yusuf A.

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 10’a çıktı. Soruşturma kapsamında, 27 yaşındaki Yusuf A.’nın olayda tetikçi olarak görevlendirildiği ve kendisine ‘öldür’ talimatı verildiği belirlendi. Şüphelilerin, Yusuf A.’ya “Fidyeyi vermezlerse kafasına sıkarsın” dediği öğrenildi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 10’a yükseldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Karaal’ın Maltepe'deki evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması ve düzenlenen operasyonla kurtarılmasıyla ilgili başlattığı çalışma çok yönlü sürüyor. Soruşturma kapsamında 2 zanlı daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 10’a yükseldi.

CESEDİ 45 GÜN BULAMAZLAR

Öte yandan Karaal’ın kurtarma operasyonu esnasında yakalanan şüphelinin olayın tetikçisi olarak görevlendirildiği öğrenildi. Daha önceden başta uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 27 yaşındaki Yusuf A.'ya şüpheliler tarafından 'Öldür' talimatı verildiği belirlendi. Şüphelilerin Yusuf A.'ya "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar" dediği belirtiliyor.

İNŞAAT ALANINDA BULUNDU

Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin 17 Haziran’da soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından önceki gün Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve fidye için kaçırıldığı öğrenilmişti.



#Erhan Karaal
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