Karaal için ölüm talimatı: Fidyeyi alamazsak kafasına sıkarsın

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 10’a yükseldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Karaal’ın Maltepe'deki evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması ve düzenlenen operasyonla kurtarılmasıyla ilgili başlattığı çalışma çok yönlü sürüyor. Soruşturma kapsamında 2 zanlı daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 10’a yükseldi.

Öte yandan Karaal’ın kurtarma operasyonu esnasında yakalanan şüphelinin olayın tetikçisi olarak görevlendirildiği öğrenildi. Daha önceden başta uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 27 yaşındaki Yusuf A.'ya şüpheliler tarafından 'Öldür' talimatı verildiği belirlendi. Şüphelilerin Yusuf A.'ya "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar" dediği belirtiliyor.