Rüşvet paralarının peşine düşmüşler

İstanbul’da kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, dün sabah Tuzla’da bulundu. İstanbul Emniyeti, 17 Haziran akşamı saat 21.00 sıralarında Maltepe’deki evinin önünden kaçırılan Karaal’ın izini bulmak için hummalı bir çalışma yürüttü. Bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyen Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önce olayla ilgili olduğu düşünülen 2 kişiyi gözaltına alarak sorguladı. Polis, Karaal’ı ararken şüphelilerin yurt dışı hat üzerinden Karaal’ın eşini arayarak “Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para gönderin" diyerek fidye istedikleri öğrenildi.

İncelemeler sonucunda İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da 19 ayrı adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, sabah saatlerinde Karaal’ın Tuzla’da atıl bir fabrikada alıkonulduğunu belirledi. 20’nci operasyon için düğmeye basan ekipler, adrese gittiklerinde Karaal’ı elleri ve ayakları bağlı hâlde buldu. Kaçıranlar tarafından darbedildiği belirlenen Karaal, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 KEZ YER DEĞİŞTİRMİŞLER

2 günde 4 kez yeri değiştirilen Karaal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Karaal’ın başında silahla bekleyen 1 şüpheli ile olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 8’e çıktı. Gözaltına alınanlar arasında Karaal’ın işten çıkardığı Kültür A.Ş. eski çalışanı S.U. ve Kültür A.Ş. ile daha önce iş yapan müteahhitler M.Ö. ve A.A.’nın da bulunduğu öğrenildi. Kültür A.Ş.’de ihale ve hak ediş sorumlusu olan Tolga Tetik’in de soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.

ONLARDA YÜKLÜ PARA VAR

Kaçırılma olayının neden gerçekleştiğiyle ilgili sır perdesi de aralanmaya başladı. İddiaya göre, daha önce yüz milyonlarca liralık yolsuzlukla gündeme gelen Kültür A.Ş.’de ihale süreçlerini iyi bilen S.U. (Kültür A.Ş. eski çalışanı), 16 suç kaydı bulunan yurt dışındaki firari çete lideri A.B. ile irtibata geçti. S.U. “Erhan Karaal ile Tolga Tetik’in ihalelerden yüklü miktarda rüşvetler aldığını” iddia etti. Bu paranın peşine düşen A.B. ise Türkiye’deki adamlarıyla birlikte plan yaparak Erhan Karaal’ı kaçırdı. Çete, yurt dışı hat üzerinden Karaal’ın eşini arayarak “Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para gönderin Karaal’ı bırakalım” dedi. Ancak talep edilen para alınamadan polis Karaal’ı buldu. Soruşturma kapsamında yurt dışından gelen arama ve gözaltına alınanların onlarca suç kaydı olması da bu iddiaları güçlendirdi.











