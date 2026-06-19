Baş döndüren para trafiği

Silivri Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan CHP’li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun, rüşvet çarkını meclis üyesiyken kurduğu iddia edildi. Rüşvet çarkının şahitlerinden biri gizli tanık oldu. “Gizli Tanık Selimpaşa”, 3 Haziran’da verdiği ifadede rüşvetin Belediye Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar’a gönderildiğini, onun da başkanın hesabına geçtiğini söyledi. MASAK incelemesiyle Aşkın Kaynar’ın kendisine gelen parayı dakikalar içinde Balcıoğlu’na gönderdiği tespit edildi.

MECLİS ÜYESİYKEN PARA YAĞMIŞ

Emniyet’teki sorgusunda söz konusu para transferleri sorulan Balcıoğlu, paraları adaylık sürecinde kullanması için yakın çevresinin gönderdiğini savundu. Balcıoğlu, “Ben 2023 yılında meclis üyesiyken 2024 yerel seçimlerinde aday olacağım netleşmişti. Aşkın Kaynar’a gönderdikleri, akabinde Aşkın Kaynar’ın da bana gönderdiği paranın sebebi seçim çalışmasında kullanılmak üzeredir” dese de adaylığının açıklandığı 11 Ocak 2024’ten tam 1 yıl önce bile Balcıoğlu’na para geldiği gözler önüne serildi. Ayrıca adaylıktan sonra da para trafiğinin devam ettiği belirlendi.

İŞTE O PARA TRANSFERLERİ

31 Mart 2024’teki yerel seçimlerden 1 yıl önce, 4 Mayıs 2023’te Aşkın Kaynar’ın hesabına saat 10.34’te Hüseyin Baran’dan 10 bin TL geldi. Kaynar, bu parayı saat 10.53’te Bora Balcıoğlu’nun hesabına geçti.

* Aşkın Kaynar’ın hesabına 12 Mayıs 2023’te saat 10.57’de Halil İbrahim Durmaz’dan 50 bin TL geldi. Kaynar, saat 11.29’da Balcıoğlu’na 30 bin TL gönderdi.

* 31 Mayıs 2023’te Kaynar’a saat 15.11’de Halil İbrahim Durmaz 250 bin TL yolladı. Kaynar, Balcıoğlu’nun hesabına saat 15.17’de 200 bin TL, saat 16.08’de ise Hüseyin Baran’a 25 bin TL yolladı.

* Kaynar’a 4 Temmuz 2023’te saat 16.23’te Rahmi Çelik’ten 100 bin TL gönderildi. Aşkın Kaynar, saat 16.35’te Balcıoğlu’nun hesabına 100 bin TL geçti.

* 25 Ağustos 2023’te saat 11.41’de Kaynar’ın hesabına Rahmi Çelik’ten 30 bin TL geldi. O da parayı saat 11.49’da Balcıoğlu’na yolladı.

* Aşkın Kaynar’a 12 Ekim 2023’te saat 09.43’te Rahmi Çelik’ten 50 bin TL gönderildi. Kaynar da saat 09.58’de bu parayı Balcıoğlu’na geçti.

* Rahmi Çelik, 22 Kasım 2023’te saat 12.26’da Aşkın Kaynar’a 100 bin TL yolluyor. O da saat 12.39 ve 12.40’ta 50’şer bin TL’lik iki ardışık işlemle Balcıoğlu’nun hesabına geçiyor.

* Yine Rahmi Çelik, 18 Aralık 2023’te saat 10.44’te Kaynar’ın hesabına 150 bin TL gönderiyor. Kaynar bu parayı 3 dakika sonra, saat 10.47’de Bora Balcıoğlu’na yolluyor.

* Kaynar, 3 Ocak 2024’te saat 13.50’de Rahmi Çelik’ten gelen 100 bin TL’yi saat 13.52’de Balcıoğlu’na geçiyor.

* 10 Ocak 2024’te saat 15.54’te Rahmi Çelik’ten gelen 50 bin TL, Kaynar tarafından saat 15.55’te Balcıoğlu’na gönderiliyor.

* Rahmi Çelik, 11 Mart 2024’te saat 14.56’da Kaynar’a 100 bin TL gönderiyor. Kaynar bu parayı saat 15.08’de Balcıoğlu’na aktarıyor.

* Kaynar, 21 Mart 2024’te saat 16.34’te Hasan Karadaş’tan gelen 100 bin TL’yi saat 16.40’ta Balcıoğlu’nun hesabına yolluyor.

* Aykut Batur, 22 Mart 2024’te saat 16.26’da Aşkın Kaynar’ın hesabına 45 bin TL geçiriyor. O da bu parayı saat 16.29’da Bora Balcıoğlu’na gönderiyor.

BAŞKAN OLDUKTAN SONRA 1,4 MİLYON TL

Şüpheli para transferleri, Balcıoğlu 31 Mart 2024’teki yerel seçimde başkan olduktan sonra da katlanarak devam etti. Aşkın Kaynar’dan Balcıoğlu’na 11 Haziran 2024’te 477 bin TL, 16 Temmuz 2024’te 240 bin TL, 20 Aralık 2024’te 180 bin TL, 6 Ocak 2025’te 130 bin TL, 3 Nisan 2025’te ise 400 bin TL olmak üzere beş ayrı para transferiyle 1,4 milyon TL geldi. Bununla Balcıoğlu’nun, “Paranın seçim çalışmalarında kullanması için yakınlarından geldiği” yönündeki savunması da çökmüş oldu.

“Dayı” savunması

Bora Balcıoğlu’na, kendi hesabına yatırdığı yüklü nakit ve hesabından yüksek miktarda gerçekleştirdiği nakit çekimler de soruldu. Balcıoğlu, 20 Mart 2024’te hesabına 1 milyon TL nakit yatırmasını, “Dayım olan Ayhan Keskin’den nakit ihtiyacımdan dolayı aldığım paranın yatırılmasıdır. Dayımla baba-oğul gibiyizdir. İstediğim zaman istediğim meblağı bana çekinmeden verir” diye savundu. Balcıoğlu, 20 Ocak 2026’da hesabından Aşkın Kaynar’ın çektiği 900 bin TL’yi, “Dayım Ayhan Keskin’e nakit ihtiyacı olmasından dolayı Aşkın Kaynar aracılığıyla hesabımdan çekilerek gönderilmiştir” sözleriyle açıkladı. Balcıoğlu, 24 Şubat 2026’da hesabından neden 1,5 milyon TL nakit çekim yaptığı sorusuna da şu cevabı verdi: “Dayım Ayhan Keskin’in ihtiyacından dolayı.”







