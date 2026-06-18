Rüşvetin Ağbaba’sı: 6 milyonluk rüşvetin 500 bini yollandı

Daha önce milyonlarca liralık para trafiği, rüşvet ve menfaat iddialarıyla gündeme gelen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın adı bu kez de İzmir’deki rüşvet soruşturmasında ortaya çıktı. Seferihisar’da yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz ve Sönmez İnşaat’ın sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapı kullanım izni karşılığında 6 milyon TL rüşvet talep edildiği belirlenirken, dosyaya giren MASAK raporlarına göre rüşvetin ilk etapta ödenen 500 bin TL’lik bölümünün Özlem Akyılmaz üzerinden Veli Ağbaba’ya ulaştırıldığı tespit edildi.

YEREL GAZETECİ İTİRAFÇI OLDU

Seferihisar Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasının fitili, 18-20 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen ilk operasyonda gazeteci Evrim Ataman’ın rüşvete aracılık ettiği iddiasıyla tutuklanmasıyla ateşlendi. Tutuklanmasının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Ataman, 22 Mayıs ve 4 Haziran’da savcılığa verdiği ifadelerde, Seferihisar’daki imar ve yapı kullanım izinleri karşılığında talep edilen rüşvet mekanizmasını anlattı.

Evrim Ataman

6 MİLYON TALEP EDİLDİ

Soruşturma dosyasına giren bilgi ve belgelere göre süreç, Seferihisar’ın Düzce Mahallesi’ndeki İyonya Konakları projesi için yapı kullanım izin belgesi almak isteyen müteahhitlerle başladı. İddiaya göre Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, yerel gazeteci Evrim Ataman aracılığıyla müteahhit Sönmez Budak ve oğlu Rıdvan Korkmaz Budak’tan izin işlemlerinin tamamlanması karşılığında 6 milyon TL rüşvet talep etti. Talep edilen paranın ilk bölümü olan 500 bin TL, 5 Mart 2024’te Rıdvan Korkmaz Budak tarafından Evrim Ataman’ın hesabına gönderildi.

AKYILMAZ RÜŞVETİ AĞBABA’YA YOLLADI

MASAK kayıtları ve soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Evrim Ataman’ın hesabına giren 500 bin TL iki gün sonra CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’ın hesabına aktarıldı. Aynı gün içerisinde Özlem Akyılmaz’ın hesabına gelen para bu kez Veli Ağbaba’nın hesabına gönderildi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Evrim Ataman da söz konusu 500 bin TL’nin, yapı kullanım izni için talep edilen 6 milyon liralık rüşvetin ilk kısmı olduğunu ve parayı Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın yönlendirmesiyle Özlem Akyılmaz’ın hesabına gönderdiğini anlattı.

SEÇİMDE KULLANMIŞ OLABİLİRİZ!

Soruşturma kapsamında elde edilen MASAK raporları, tanık beyanları, HTS kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda gözaltı işlemleri gerçekleştirilirken, Veli Ağbaba hakkındaki dosyanın ise yetki nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi. Danışmanı Özlem Akyılmaz’ın “para trafiği” iddiasıyla gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan Veli Ağbaba, skandal ifadeler kullandı. Ağbaba, “Yerel seçim öncesinde, seçimle ilgili bir harcama olmuş olabilir” dedi.





POŞETLE DOLAR ÇANTAYLA AVRO!

Ağbaba’nın adı son yıllarda birçok para trafiği ve rüşvet iddiasıyla gündeme geldi. TBMM’de CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun’un odasında bulunduğu öne sürülen bir poşet içindeki 250 bin doların Ağbaba’nın olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde 10 yıllık şoförü Gökhan Cumalı itirafçı olmuş, yerel seçimlerden 3 hafta önce Ağbaba’ya gönderilen 100 bin doları kargo poşetinde kendisine teslim ettiğini belirtmişti. Antalya’da Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi sürecinde Ağbaba’nın yönlendirdiği kişiye 1 milyon avro teslim edildiği de öne sürülmüştü.





DELEGE BORSASININ KOORDİNATÖRÜ

“Ağbaba’nın karakutusu” olarak bilinen Turgut Koç da ifadelerinde Ağbaba’nın bilgisi dahilinde kurultayda Özgür Özel lehine oy kullanmaları için delegelere para gönderdiğini öne sürmüştü. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise kurultaydan önce delegelerin rüşvetle devşirilmesi işinin koordinatörlüğünü Ağbaba’nın yaptığını ifade etmişti. Ağbaba’nın ayrıca İzmir Güzelbahçe Belediyesi’ndeki ihalelere maddi menfaat karşılığında müdahale ettiği öne sürülmüştü.



