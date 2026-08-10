Sakarya’da traktör devrildi: 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Sakarya’da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 70 yaşındaki İhsan Altuntaş, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, traktörün altında kalan Altuntaş’ı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altuntaş’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü İhsan Altuntaş (70), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Taşoluk Sokak mevkisinde meydana geldi. İhsan Altuntaş idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, traktörün altında kalan İhsan Altuntaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı kaza kırım ekipleri, traktörün altında kalan Altuntaş’ı çıkardı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İhsan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Altuntaş'ın cenazesi Hendek İlçe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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